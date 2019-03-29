Çevre aktivistleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İçişleri Bakanı olarak aday gösterdiği David Bernhardt'ın konuşmasını, yeşil bataklık yaratığı maskesi takarak protesto etti.

Eskiden enerji lobisinde çalışan 49 yaşındaki David Bernhardt, yönetimin denizde petrol sondajını genişletme konusundaki popüler olmayan planları hakkında yaptığı konuşma sırasında zor sorularla karşılaştı.

Bernhardt'ın arkasında kendisine yer bulan aktivistlerden birinin, konuşmanın ortasında, yeşil bataklık maskesini takması, komiteden kahkahaların yükselmesine sebep oldu.

Çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace'ten olduklarını iddia eden en az iki aktivist, Capitol polisi tarafından dışarı çıkarıldı.

Kaynak: Reuters