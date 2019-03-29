Panel, savaş ve karışıklıklar nedeniyle araştırmaları yarım kalan ve akademik hayatlarını Türkiye'de sürdüren akademisyenler ile öğrencilerin hayatlarının anlatıldığı video gösterimi ile başladı.

Panelde Ortadoğu coğrafyasının dünya akademik mirası içindeki yeri ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Projeyi TRT Haber'e değerlendiren Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, çalışmanın TRT, THY ve Anadolu Ajansı'nın katkılarıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapıldığını belirtti.

Tufan, "Türkiye'nin Ortadoğu’da savaş işgal ilhak koşulları nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalmış olan akademisyenlerin ve öğrencilere nasıl kucak açtığını YÖK’ün bu konuda yaptığı düzenlemeleri üniversitelerimizin çalışmalarını göstermek üzere buradayız." dedi.

Projenin farkındalık oluşturduğunu ve amacına ulaştığını dile getiren Koçak, "Ortadoğu algısına farklı bir pencere açmış oluyoruz. Oranın medeniyetin beşiği olan ve ciddi anlamda kültürel miras ve akademik mirası güçlü olan yerler olduğunu ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

YÖK Heyeti, iki gün sürecek ziyarette ABD'nin önde gelen üniversiteleri ile Kongreyi ziyaret edecek. Ayrıca Türk Yükseköğretim Sistemindeki son gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı düzenleyecek.

Projeye "www.akademikmiras.org" adresinden ulaşmak ve TRT ile YÖK tarafından hazırlanan görsellere Destek Platformu bölümünden bir tıkla destek olmak mümkün.

Kaynak: TRT Haber

