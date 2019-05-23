Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayın Filistin halkının menfaatlerine hizmet etmediğini belirterek, Filistin'in çalıştaya katılmayacağını açıkladı.

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'in, ABD iş birliğiyle 25-26 Haziran'da Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına kesinlikle katılmayacağını ifade etti.

"Manama Ekonomi Çalıştayı Filistin halkına hizmet etmiyor"

Ureykat, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başta olmak üzere FKÖ ve Filistin hükümeti ile diğer kurumların söz konusu çalıştaya katılmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Manama Ekonomi Çalıştayı Filistin halkına hizmet etmiyor. Filistin için tam anlamıyla tüm ekonomik imkanların sağlanması mümkün değildir. Bu imkanlar ancak İsrail işgalinin sonlandırılması ve uluslararası sözleşmeler ile BM kararlarına bağlılıkla sağlanabilir."

Ureykat ayrıca, "Filistin davasına ve menfaatine hizmet etmek isteyenlere" çalıştaya katılmamaları çağrısı yaparak, "Filistin yönetimi olarak bizim adımıza çalıştaydaki müzakerelere katılmak üzere de kimseyi görevlendirmedik" ifadelerini kullandı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife dün yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına hazırlık olduğu gerekçesiyle Filistinlilerin tepkisine neden olan "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştayın tek amacının Filistin halkını güçlendirmek olduğunu savunmuştu.

ABD'den "Katılın" çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) özel oturumunda konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ise, "Filistinlilerin bize (çalıştaya) katılmaması büyük bir hata olur. Katılırlarsa hiçbir şey kaybetmeyecek aksine çok şey kazanacaklar ama elbette bu onların seçimi" dedi.

İsrail-Filistin sorunun "üzücü, trajik ve karmaşık" olduğunu dile getiren Greenblatt, soruna gerçek bir çözüm için birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

Filistin Başbakanı Iştiyye’den ekonomi çalıştayına tepki

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Ramallah'taki haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, ABD ve Bayreyn'in düzenlemeyi planladığı ekonomik çalıştayla ilgili kendilerine danışılmadığını belirtmişti.

Filistin'deki çatışmanın ancak siyasi olarak çözülebileceğini vurgulayan Iştiyye, çalıştayın "ekonomi" konulu olmasıyla ilgili, "Ekonomi meselesi, siyasi çözümün bir sonucudur. Filistinliler, işgal altında yaşam şartlarını düzeltme yollarını aramıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Hamas da Arap ülkelerine söz konusu çalıştaya katılmama çağrısı yapmıştı. Hamas'ın yazılı açıklamasında, "Arap ülkelerinden Bahreyn'deki çalıştaya katılmamalarını ve ABD planının başarısız kılınması için tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında yer almalarını istiyoruz" denilmişti.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA