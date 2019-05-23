Yemen'de savaş sebebiyle bir oğlunu çatışmalarda, 3 oğlu ve bir yeğenini de yola döşenen mayının patlaması sebebiyle kaybeden Mabhut Hamad Mutlak (52), yaşadıklarını anlattı.

Ülkenin kuzeyindeki Cevf iline bağlı Hazm ilçe merkezine yaklaşık 30 km uzaklıktaki çöl ve çorak araziden oluşan bölgede bedevi yaşam tarzı ile sürdürdüğü zorlu hayat şartları Mutlak'ın omuzlarına 4 evladını kaybetmenin ağırlığını da yüklemiş.

Bir oğlunu cephede kaybetti

"Bizler bedeviyiz burada yaşıyoruz. Odun topluyoruz ve keçi besliyoruz." diyen Mabhut Mutlak "Şehre gidemiyoruz çünkü tek geçim kaynağımız hayvanlarımız ve odun toplamak. Topladığımız odunları ve hayvanlarımızı satarak geçinmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bulunduğu bölgeye gelmeden önce Cevf'in Vadi er-Rab bölgesinde yaşadıklarını belirten Mutlak, Husilerin Sada kenti üzerinden Cevf iline girerek yaşadıkları bölgeye doğru ilerlemesiyle şiddetli çatışmaların yaşandığını söyledi.

Mutlak, bir oğlunu cepheye yolladığını ancak oğlunun savaşta hayatını kaybettiğini aktardı.

Diğer oğlu savaşta yaralanarak felç oldu

Mutlak savaşın şiddetlenmesi üzerine Vadi er-Rab'tan ayrılarak 2015'in sonlarında Hazm kırsalına geldiklerini ve hayvanlarını besleyebilmek adına kırsalda kaldıklarını aktardı.

Savaşın Hazm'ın etrafında da şiddetlenmesi üzerine bir oğlunun daha cepheye gittiğini kaydeden Mutlak, "Benim 7 oğlum 3 kızım vardı. Bir oğlum 21 yaşında savaşta şehit oldu. Diğer oğlum ise sırtından ve sağ elinden yaralandı. Sırtından aldığı yaradan dolayı belden aşağısı felç oldu ve tekerlekli sandalye ile hayatını idame ettiriyordu. Husiler tarafından döşenen mayına çarparak o da hayatını kaybetti." dedi.

3 oğlunu ve yeğenini mayın patlamasında kaybetti

Savaştan dolayı engelli olan oğlunun yaklaşık bir buçuk ay önce topladığı odunları satmak için Hazm'a gitmek istediğini dile getiren Mutlak, engelli oğlunun araç kullanamadığı için iki kardeşi ve kuzenini de yanına aldığını aktardı.

Mutlak, 3 oğlunu ve bir yeğenini kaybettiği günü şöyle anlattı:

"Etraftan topladıkları odunları araca yükleyip dönüş yoluna geçmişler ancak Hazm'a giden yola Husilerin döşediği bir mayın infilak etti. 11 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğum orada öldü. Felçli olan oğlum ile amcasının oğlu ise hastanede 5 gün tedavi gördükten sonra ikisini de kaybettik."

Mutlak,"Hayatlarını kaybettikleri aracın parçalanmış halini yoldan çekerek çadırımızın yanına getirdiler." dedi.

Çocuklarına tabut olan aracın enkazının yanı başında hayatını sürdüren Mutlak, çocuklarının askeri alana girmediklerini, sivillerin kullandığı yol üzerindeyken mayına denk geldiklerine dikkati çekti.

10 çocuğundan 4'ünü bir kaç yıl içinde kaybeden, geride 3 küçük oğlu ile 3 kızının kaldığını aktaran Mabhut Mutlak, sivil alanların dahi güvenli olmadığını, savaştan yaralı olara k çıkan engelli ve diğer iki oğlunun sivil bir alanda mayınların kurbanı olduğuna işaret etti.

1 milyon mayın tehlike saçıyor

Yemen hükümetinin verilerine göre ülkenin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 1 milyon mayın bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

Kaynak: AA