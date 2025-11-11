Az Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.11.2025 12:22

Çin, Dünya'ya dönemeyen taykonotları getirmek için hazırlık yapıyor

Çin, mekik hasarı nedeniyle Tiengong Uzay İstasyonu'ndan dönüşü ertelenen "Şıncou-20" taykonot ekibini Dünya'ya getirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Çin, Dünya'ya dönemeyen taykonotları getirmek için hazırlık yapıyor

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, dönüş görevi için çalışmaların, plana uygun olarak düzen içinde sürdürüldüğü belirtildi.

Dönüş seferinin ertelenmesinin ardından acil durum planları ve tedbirlerinin derhal devreye alındığı ifade edilen açıklamada, dönüşün uygulanabilmesi için Şıncou-20 mekiğinin simülasyon analizleri, testleri ve güvenlik değerlendirmelerinin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, dönüş seferinin ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmedi.

Taykonotları almak için yeni bir mekik fırlatılabilir

Öte yandan South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, gazeteye açıklama yapan insanlı uzay programından kaynaklar, taykonot ekibini almak için yeni bir mekiğin fırlatılabileceğini öne sürdü.

Söz konusu kaynaklar, uzay istasyonunda görev alacak sonraki taykonot ekibini taşımak üzere hazırlanan "Şıncou-22" mekiğinin hazırlandığını ve fırlatış için ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uzay Merkezi'nde bekletildiğini aktardı.

Dönüş seferi, mekikte tespit edilen hasar nedeniyle ertelenmişti

Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki görevlerini tamamlayan taykonotlar Çın Dong, Çın Congrui ve Vang Cie'den oluşan ekibi Dünya'ya getirecek dönüş seferi, Şıncou-20 mekiğinde tespit edilen hasar nedeniyle 5 Kasım'da ertelenmişti.

Mekikteki hasara uzay enkazının yol açtığı bildirilmişti.

Şıncou-20 mekiğiyle 24 Nisan'da uzay istasyona gönderilen ve orada 6 ayı aşkın süre görev yapan taykonot ekibi, 31 Ekim'de istasyona gönderilen Şıncou-21 ekibi ile yörüngede devir teslim yapmıştı.

Tiengong Uzay İstasyonu'nda 3 kişilik taykonot ekibi, 6 ay süren seferlerle dönüşümlü görev yapıyor. 

ETİKETLER
Çin Uzay
Sıradaki Haber
Güney Kore, üniversiteye giriş sınavı sırasında uçuşları durduracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:36
Emlak Katılım yılın üçüncü çeyreğinde 10,4 milyar lira net kar etti
12:23
Zonguldak, Düzce ve Bartın için sağanak uyarısı
12:19
Güney Kore, üniversiteye giriş sınavı sırasında uçuşları durduracak
12:19
Kastamonu'da annesiyle kaybolan 5 yaşındaki çocuktan acı haber
12:21
Elazığ'da 11 yaşındaki Veysel'i arama çalışmaları sürüyor
12:10
Kocaeli'deki fabrika yangınına ilişkin gözaltına alınan 11 zanlı adliyede
İnci Kefali Tabiat Parkı'nda kartpostallık manzara
İnci Kefali Tabiat Parkı'nda kartpostallık manzara
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak etkili oldu: Yolları ve evleri su bastı
İzmir'de sağanak etkili oldu: Yolları ve evleri su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ