Az Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.11.2025 11:51

İsrail'in soykırımcı bakanı Ben-Gvir, idam cezası oylamasının kabulünden sonra Mecliste tatlı dağıttı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini içeren yasa tasarısının ilk oylamasının kabulünün ardından Mecliste tatlı dağıttı.

İsrail'in soykırımcı bakanı Ben-Gvir, idam cezası oylamasının kabulünden sonra Mecliste tatlı dağıttı

Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini içeren yasa tasarısının ilk oylaması dün İsrail Meclisinde yapıldı.

Yasa tasarısının ilk oylaması 39 "evet" oyuna karşılık 16 "hayır" oyuyla Mecliste kabul edildi.

Söz konusu tasarısının kabul edilmesi için Meclisteki iki oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Öte yandan yasa tasarısına desteğiyle bilinen aşırı sağcı Ben-Gvir, ilk oylamanın kabul edilmesinin ardından Mecliste vekillere tatlı dağıttı.

Filistinlileri öldüren İsrailliler yasadan muaf tutulacak

Tartışmalı yasa tasarısı, bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldüren Filistinlilere ölüm cezası verilmesini içeriyor.

Ancak söz konusu tasarının yasalaşması halinde bu madde Filistinliyi öldüren bir İsrailli için geçerli olmayacak.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda binayı yıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:36
Emlak Katılım yılın üçüncü çeyreğinde 10,4 milyar lira net kar etti
12:25
Çin, Dünya'ya dönemeyen taykonotları getirmek için hazırlık yapıyor
12:23
Zonguldak, Düzce ve Bartın için sağanak uyarısı
12:19
Güney Kore, üniversiteye giriş sınavı sırasında uçuşları durduracak
12:19
Kastamonu'da annesiyle kaybolan 5 yaşındaki çocuktan acı haber
12:21
Elazığ'da 11 yaşındaki Veysel'i arama çalışmaları sürüyor
İnci Kefali Tabiat Parkı'nda kartpostallık manzara
İnci Kefali Tabiat Parkı'nda kartpostallık manzara
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak etkili oldu: Yolları ve evleri su bastı
İzmir'de sağanak etkili oldu: Yolları ve evleri su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ