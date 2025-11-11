Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 232'ye çıktı

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), Kalmaegi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ülke içinde "Tino" olarak adlandırılan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 232'ye yükseldiği, 112 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Tayfun sebebiyle 523 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, 134 bin 949 evin hasar gördüğü, 20 bin 510 evin yıkıldığı, tarım ve altyapı tesislerinin zarar gördüğü kaydedildi.

Filipinler, Kalmaegi'nin ardından süper tayfunla karşı karşıya

Filipinler'i etkisi altına alan Fung-wong (Uwan) Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ise hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Polis, toprak kaymaları sonucu Nueva Vizcaya bölgesinde 3 çocuğun öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını, Kalinga bölgesinde de 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

1 milyon 400 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini belirten yetkililer, yaklaşık 240 bin kişinin geceyi sığınaklarda geçirdiğini ifade etti.

Yetkililer, en az 132 kuzey köyünün sular altında kaldığını, 4 bin 100'den fazla evin de hasar gördüğünü aktardı.

Saatte 185 kilometre hızla "süper tayfun" kategorisine ulaşan Fung-wong zayıflayarak Güney Çin Denizi'ne doğru ilerliyor.

Kuzeyde tayfunun vurması beklenen bölgelerde yetkililer bugün okulları ve çoğu kamu kurumunu kapatma kararı aldı.

Ayrıca 325 yurt içi ve 61 uluslararası uçuş iptal edilirken, yetkililer fırtına nedeniyle dalga boyunun 3 metreyi aşabileceği konusunda uyardı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 6 Kasım'da, afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda, tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini bildirmişti.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.