TRT Haber 11.11.2025 10:20

Katil İsrail ordusu Gazze’de sivilleri keyfi olarak öldürdüklerini itiraf etti

İngiltere’de yayımlanacak yeni bir belgesel, soykırımcı İsrail ordusunun Gazze’de gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırılara ilişkin çarpıcı itirafları gün yüzüne çıkardı. İşgalci İsrail güçleri Gazze'de sivilleri canlı kalkan olarak kullandıklarını ve keyfi olarak öldürdüklerini itiraf etti.

Katil İsrail ordusu Gazze’de sivilleri keyfi olarak öldürdüklerini itiraf etti

Gazze’de görev yapan soykırımcı İsrail güçleri, hiçbir tehdit oluşturmayan sivilleri keyfi olarak öldürdüklerini itiraf etti.

Belgeselde konuşan bir asker, sivillerin öldürülüp öldürülmemesinin tamamen komutanların vicdanına bırakıldığını belirterek, “Hızlı da yürüseler, yavaş da yürüseler suç sayılıyordu” ifadelerini kullandı.

Canlı kalkan itirafı

Skandal itiraflar arasında, İsrail güçlerinin Filistinli sivilleri cephe hattında “canlı kalkan” olarak kullandığı da yer aldı.

Askerler, sivil halkın savaşın içine sürüldüğünü ve hiçbir uluslararası kuralın dikkate alınmadığını anlattı.

Psikolojik yıkım da belgeselde

Belgesel, Gazze’deki katliamların yalnızca siviller üzerinde değil, saldırılara katılan İsrail askerleri üzerinde de ağır bir psikolojik etki bıraktığını gösteriyor.

İsrail güçlerinden biri, “İsrail ordusuna duyduğum gurur yerini utanca bıraktı.” sözleriyle yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

İngiltere’de gösterime girecek bu belgesel, Gazze’deki soykırımın boyutlarını ve sahadaki İsrail unsurlarının vicdan azabını gözler önüne serecek.

Filistin Devleti Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
