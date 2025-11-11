Puslu 14ºC Ankara
Dünya
AA 11.11.2025 10:18

Trump, BBC'ye 1 milyar dolarlık dava açmayı değerlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'nin 2021 Kongre baskınına ilişkin konuşmasını bağlamından kopararak belgeselinde kullandığı gerekçesiyle kuruluşa karşı 1 milyar dolarlık tazminat davası açma hazırlığında olduğu belirtildi.

Trump, BBC'ye 1 milyar dolarlık dava açmayı değerlendiriyor

Fox News Digital'ın edindiği bilgilere göre, Trump'ın avukatları, BBC'ye karşı yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor.

Trump'ın hukuk ekibinin BBC'ye gönderdiği ihtarnamede, Trump'ın 6 Ocak 2021'deki konuşmasına ait videonun "yanıltıcı" biçimde montajlandığı, konuşmanın tam versiyonunda ABD Başkanı'nın destekçilerine Kongre'ye "barışçıl ve vatansever" şekilde yürüme çağrısında bulunduğu vurgulandı.

İhtarnamede, yayın kuruluşunun 14 Kasım'a kadar belgeseli düzeltmemesi veya geri çekmemesi halinde 1 milyar dolarlık tazminat davası açılacağı bildirildi.

BBC'den yapılan açıklamada ise ihtarnamenin incelendiği ve uygun zamanda doğrudan yanıt verileceği aktarıldı.

BBC'de Trump belgeseli krizi: Genel müdür ve haber müdürü istifa etti
BBC'de Trump belgeseli krizi: Genel müdür ve haber müdürü istifa etti

BBC'de Trump belgeseli tartışması yönetimde istifalara yol açtı

The Telegraph'ın 3 Kasım'daki haberine göre BBC News'te yayımlanan Panorama programında 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.

ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde, BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde Trump'ın destekçilerine "Kongreye yürüyün ve savaşın" mesajını verdiği algısı oluşmuştu.

Gerçek konuşmadaki barışçıl şekilde protesto etme ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.

Trump belgeselindeki 2021 Kongre baskınıyla ilgili ifadelerin bağlamından çıkarılarak montajlandığının ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness önceki gün istifa etmişti.

ABD Başkanı Trump, istifaların ardından yaptığı açıklamada, "BBC'deki en üst düzey kişiler dahil olmak üzere patron Tim Davie istifa etti/kovuldu çünkü benim çok iyi (mükemmel) 6 Ocak konuşmamı değiştirirken yakalandılar." ifadelerini kullanmıştı.

BBC, dün, Trump belgeselinin kurgulanmasında "yanlış değerlendirme" yapıldığı gerekçesiyle özür dilemişti.

