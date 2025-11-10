BBC'de Trump belgeseli krizi: Genel müdür ve haber müdürü istifa etti

İngiliz kamu yayıncısı BBC istifa depremiyle sarsıldı.

BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness görevlerini bıraktı. İki üst düzey yöneticinin istifa nedeni ise geçen yıl yayımlanan "Trump: İkinci bir şans?" belgeseli...

Belgesel, ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlandı.

2021'deki Kongre baskını öncesi Donald Trump’ın konuşmasından bölümler kesilerek birleştirildi. Bu montaj neticesinde, Trump'ın destekçilerine "Kongre'ye yürüyün ve savaşın" mesajı verdiği algısı oluşmuştu.

Gerçek konuşmadaki "barışçıl şekilde protesto yapma" ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.

"Bazı hatalar yapıldı"

Tim Davie ile Deborah Turness'ın istifasına yol açan süreç, konuyla ilgili iç raporun İngiliz gazetesi The Telegraph'a sızdırılmasıyla başladı.

Bu olayın ardından BBC üzerindeki baskı arttı ve istifalar geldi.

Tim Davie de, "Bazı hatalar yapıldı ve genel müdür olarak tüm sorumluluğu üzerime almak zorundayım" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, The Telegraph'a teşekkür etti

ABD Başkanı Trump da gelişmelerin ardından, "Bunlar, başkanlık seçimlerinin sonucunu etkilemeye çalışan çok dürüst olmayan insanlar" dedi.

"Bu yozlaşmış gazetecileri ifşa ettiği için The Telegraph'a teşekkür ederim" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

BBC, Trump'tan özür dileyecek.