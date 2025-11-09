Açık 14.1ºC Ankara
Dünya
AA 09.11.2025 19:39

Gazze'de 5 bini aşkın çocuk ampute edildi

Gazze Şeridi, nüfusa oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısının kayda geçtiği yer oldu.

Gazze'de 5 bini aşkın çocuk ampute edildi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada katil İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl süren soykırım boyunca Gazze'de 5 bini aşkın amputasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, nüfusa oranla dünyada en yüksek çocuk amputasyon oranının Gazze'de kaydedildiğine işaret edildi.

Ampute edilen kişilerin rehabilitasyonu için bir fon oluşturulduğu ve bu fonun desteklenmesi için de uluslararası bağış kampanyası başlatılacağı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu sağlık sisteminin çöktüğü, yaralı sayısındaki artış nedeniyle rehabilitasyon sisteminde de benzeri görülmemiş bir çöküş yaşandığı ifade edildi.

Eylül 2025 itibarıyla Gazze'de yaralı sayısının 170 bini aştığına değinilen açıklamada, bunların en az dörtte birinin orta ve uzun vadeli rehabilitasyona ihtiyaç duyacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Gazze İsrail
Japonya açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem
