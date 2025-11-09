Avusturya’da 250 fahri din görevlisi eğitim programını tamamladı

Avusturya’nın Salzburg kentinde, Din Hizmetleri Müşavirliği ve Avusturya Türk İslam Birliği ATİB iş birliğiyle din görevlileri ve fahri görevlilere yönelik kapsamlı bir eğitim çalıştayı düzenlendi.

Ülkenin farklı bölgelerinden katılımcının yer aldığı çalıştayda, din hizmetlerinin daha nitelikli sunulması, camilerde gönüllülük bilincinin güçlendirilmesi ve toplumla iletişimin etkinleştirilmesi konularında sunumlar ve grup çalışmaları gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmalarında, camilerin sadece ibadet mekânı olmanın ötesinde toplumun manevi rehberlik, dayanışma ve eğitim merkezleri olduğuna dikkat çekildi. Fahri görevli emeğinin toplum içinde önemli bir köprü görevi gördüğü vurgulandı.

Viyana Din Hizmetleri Ateşesi Nasuh Aydemir, “ATİB camileri bünyesinde hizmet veren 62 camideki eğitmenlerimize yönelik bir programdı bu. Program kapsamında 23 sınıfımız vardı. 4-6 yaş grubu için iki sınıf, Elif-Ba grubu için dört sınıf ve kalan sınıflarımız Kur’an-ı Kerim sınıflarıydı. Toplam 350 eğitmen katıldı, 250 eğitmenimiz mezun oldu. 75 hocamız ders verdi. Program, ATİB ile Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından birlikte koordine edildi.” dedi.

Programda yer alan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş, birbirinden değerli hocalar ve ATİB’de görev yapan asistanlarla verimli bir ortamda bir araya gelindiğini belirterek, ATİB bünyesindeki akademi derslerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Gönüllülük kültürü güçlendirilecek

ATİB, Diyanet İşleri Başkanlığı ile koordineli olarak yurtdışındaki vatandaşların dini hizmetlerini yürütüyor ve camilerde toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.

Bu kapsamda düzenlenen eğitim programı ise dini hizmetlerin niteliğini yükseltmeyi ve camilerde gönüllülük bilincini geliştirmeyi hedefliyor.