Çok Bulutlu 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.11.2025 16:50

İran: Şu anda ABD ile müzakere ihtimali yok

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile nükleer müzakerelere yeniden başlanmasının şu anda mümkün olmadığını söyledi.

İran: Şu anda ABD ile müzakere ihtimali yok
[Fotograf: Reuters]

Tahran'da basına konuşan Erakçi, "Şu anda ABD ile müzakere ihtimali yok çünkü ABD tarafından olumlu veya yapıcı bir yaklaşım görmüyoruz." dedi.

Erakçi, ABD tarafının "eşitlik temelinde ve karşılıklı fayda sağlayan bir anlaşmaya dayalı bir müzakereye hazır olması halinde nükleer müzakerelere yeniden başlanmasının mümkün olacağını" belirtti.

İran ile ABD arasında nisanda başlayan nükleer müzakere süreci, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesilmişti. Daha sonraki süreçte ise iki ülkenin müzakerelere yeniden başlaması için Umman'ın aracılığında gerçekleştirilen girişimler, ABD'nin İran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurma ve füze programını kısıtlama talepleri nedeniyle başarısız olmuştu.

ETİKETLER
İran ABD ABD İran ilişkileri
Sıradaki Haber
Hamas, 2014'te esir aldığı İsrailli askerin cesedini Kızılhaç'a teslim etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:48
Japonya açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem
17:47
Fabrikadaki yangında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı
17:39
Büyük Önder'in kıymetli mirası yeniden hayat buldu
17:14
Devlet Bahçeli'den '10 Kasım' mesajı
17:08
Avusturya’da 250 fahri din görevlisi eğitim programını tamamladı
17:05
Güncel ve güvenilir bilgi TRT Akademi yayınlarında
Arşiv fotoğraflarıyla Atatürk'ün son yolculuğu
Arşiv fotoğraflarıyla Atatürk'ün son yolculuğu
FOTO FOKUS
Selanik'teki Atatürk Evi restorasyonun ardından bugün kapılarını açıyor
Selanik'teki Atatürk Evi restorasyonun ardından bugün kapılarını açıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ