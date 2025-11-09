Az Bulutlu 19.8ºC Ankara
Dünya
AA 09.11.2025 15:38

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 176’ya yükseldi

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, Ekim 2023'te başlayan saldırılarında can kaybı 69 bin 176'ya yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 176’ya yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgileri paylaştı.

Söz konusu tarihten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 69 bin 176'ya ve yaralı sayısının 170 bin 690'a çıktığı aktarılan açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırıları sonucu 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, daha önce ölen 6 kişinin cenazelerine ulaşıldığı kaydedildi.

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından, İsrail saldırılarında 241 kişinin yaşamını yitirdiğini, 619 kişinin yaralandığını ve enkaz altından 528 kişinin naaşlarının çıkarıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
