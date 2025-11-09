Az Bulutlu 20.2ºC Ankara
Dünya
AA 09.11.2025 12:37

Çin, kritik mineraller ve süper sert metallerin ABD'ye ihracatına getirdiği yasağı askıya aldı

Çin, galyum, germanyum ve antimon gibi kritik mineraller ile süper sert metallerin ABD'ye ihracatına getirdiği yasağı askıya aldığını bildirdi.

Çin, kritik mineraller ve süper sert metallerin ABD'ye ihracatına getirdiği yasağı askıya aldı

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürün ve materyallerin ABD savunma sanayisi üreticilerine ihracatının yasaklanmasını öngören tedbirler kapsamında 3 Aralık 2024'te alınan karar, 27 Kasım 2026'ya dek askıya alındı.

Söz konusu tedbirler kapsamında savunma ve silah sistemlerinde yaygın kullanılan galyum, germanyum ve antimon gibi kritik mineraller ile süper sert metallerin ABD'ye ihracatına "ilke olarak izin verilmeyeceği" belirtilmişti.

Ayrıca batarya ve yakıt hücrelerinin üretimi ile savunma ve uzay-havacılık sektörlerinde yaygın kullanılan grafitin ihracatının kontrol altına alınacağı kaydedilmişti.

Tedbirler, ABD'nin çip kısıtlamalarına karşı alınmıştı

Pekin yönetiminin adımı, dönemin ABD Başkanı Joe Biden yönetimine Çin'e çip sektöründe ilave kısıtlamalar getirmesinin ardından gelmişti.

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), 2 Aralık 2024'te, 24 tür çip üretim donanımı ile yarı iletkenlerin geliştirilmesinde kullanılan 3 kategori yazılıma ihracat kısıtlaması getirildiğini bildirmişti.

Kısıtlamalar kapsamında ayrıca yapay zeka sistemlerinde kullanılan Yüksek Bant Genişlikli Hafıza (HBM) çiplerinin Çin'e ihracatı yasaklanmıştı.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı 140 Çin şirketini daha ihracat kontrolü uygulanan "Varlık Listesi"ne almıştı.

ABD ve Çin, anlaşmazlık konularını karşılıklı ötelemişti

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptığı görüşmede taraflar, son aylarda gerilime neden olan kritik ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların karşılıklı ötelenmesi konusunda görüş birliğine varmıştı.

ABD, 29 Eylül’de, "varlık listesi" olarak adlandırılan ve ihracat kontrolü uyguladığı yabancı şirketlerin yüzde 50’yi aşan pay sahibi olduğu ortaklıkları da kapsayan kuralın yürürlüğe girmesini bir yıl ertelemişti. Buna karşılık Çin de nadir toprak elementlerinin ihracatının kontrolüne ilişkin 9 Ekim’de aldığı tedbirlerin uygulanmasını bir yıl ertelemeyi kabul etmişti.

Pekin yönetimi, 7 Kasım'da, nadir toprak elementlerinin ihracatını kontrol amacıyla aldığı tedbirleri 10 Kasım'dan itibaren bir yıllığına erteleyeceğini duyurmuştu.

ABD ABD Ekonomisi ABD-Çin İlişkileri Çin
