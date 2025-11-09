Açık 19.1ºC Ankara
Dünya
AA 09.11.2025 12:05

Malezya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: Yüzlerce kişi kayıp

Malezya'nın Langkawi Adası açıklarında 6 Kasım'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi kayboldu.

[Temsili fotoğraf: Reuters]
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Bernama Ajansının haberine göre bir kişinin hayatını kaybettiği olayda 10 kişi kurtarıldı.

Malezya Denizcilik Uygulama Ajansı (MMEA) yetkilileri, Myanmar'ın Buthidaung bölgesinden ayrıldığı değerlendirilen teknenin yaklaşık 300 göçmeni taşıdığını belirtti.

Olayın insan kaçakçılığı şüphesiyle soruşturulduğunu ve ülkeye yasa dışı yollardan girenlere yönelik önlemlerin artırılacağını açıklayan yetkililer, yüzlerce kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

Bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güneydoğu Asya'da Myanmar ve Bangladeş'ten deniz yoluyla gelen göçmenler, sık sık ölümcül kazalara maruz kalıyor.

