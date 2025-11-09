Duman 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.11.2025 08:54

Gazze’de "patlamamış mühimmat" tehlikesi: 1 çocuk hayatını kaybetti

İsrail saldırılarından kalan patlamamış mühimmatlar, Gazze’de can almaya devam ediyor. Han Yunus’ta bir çocuğun yaşamını yitirdiği patlama, bölgedeki tehlikenin boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

Gazze’de "patlamamış mühimmat" tehlikesi: 1 çocuk hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusundan geriye kalan patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda kullandığı, infilak etmeyen mühimmatlar, Filistinliler için tehlike oluşturuyor.

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle saldırılar fiilen durmuş olsa da İsrail ordusundan kalan savaş kalıntıları can almaya devam ediyor.

Hükümetin verilerine göre, yaklaşık 20 bin patlamamış mermi ve roketin bulunduğu Gazze'nin bunlardan temizlenmesinin ise 20 ila 30 yılı bulabileceği tahmin ediliyor. Üstelik bunun için gerekli ekipmanların girişine de izin verilmiyor.

Bir nevi açık mayın tarlasına dönmüş durumdaki Gazze'de risk altındaki grupların başında da bu mühimmatın taşıdığı tehlikenin farkında olmayan çocuklar yer alıyor.

ETİKETLER
Gazze Filistin Devleti
Sıradaki Haber
AFAD'dan çatışmaların sürdüğü Sudan'a gıda desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:24
Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e çıktı
10:21
Ekipler kaçakçılığa göz açtırmıyor: 51 milyon makaron yakalandı
10:03
Dünya Kupası mesaisi başlıyor, milliler sahaya iniyor
09:47
TBMM'nin yeni haftada da gündemi yoğun: İşte başlıklar...
09:13
Irak'ta seçim heyecanı
08:09
Kırıkkale'de "dernek" görünümlü kumarhane: 14 gözaltı
Yumurtalık Lagünü’nde renkli sonbahar
Yumurtalık Lagünü’nde renkli sonbahar
FOTO FOKUS
Selanik'teki Atatürk Evi restorasyonun ardından bugün kapılarını açıyor
Selanik'teki Atatürk Evi restorasyonun ardından bugün kapılarını açıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ