Açık 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.11.2025 10:22

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e çıktı

Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle ölü sayısı 224'e yükseldi.

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e çıktı
[Fotograf: Reuters]

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kalmaegi (Tino) Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 224'e yükseldiği, kayıp 109 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Tayfundan 3 milyonu aşkın kişinin olumsuz etkilendiği kaydedilen açıklamada, 74 binden fazla binanın hasar aldığı ifade edildi.

Filipinler, Kalmaegi'nin ardından süper tayfunla karşı karşıya

Filipinler Meteoroloji Bürosundan (PAGASA) yapılan açıklamada da "süper tayfuna" dönüşen Fung-wong'un (Uwan), ülkenin kuzeydoğu kıyılarında etkisini göstermeye başladığı aktarıldı.

Hızı saatte 185 kilometreye ulaşan süper tayfun Fung-wong nedeniyle 11 bölgede yaklaşık 1 milyon kişinin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kuzeyde tayfunun vurması beklenen bölgelerde yetkililer yarın ve 11 Kasım'da okulları ve çoğu kamu kurumunu önceden kapatma kararı aldı.

Ayrıca 325 yurt içi ve 61 uluslararası uçuş iptal edilirken, yetkililer fırtına nedeniyle dalga boyunun 3 metreyi aşabileceği konusunda uyardı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 6 Kasım'da, afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda, tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini bildirmişti.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER
Filipinler Tayfun
Sıradaki Haber
Irak'ta seçim heyecanı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
Bankacılık sektöründe gelecek yıl değişiklikler yapılacak
12:25
Emtia piyasalarında yatırımcılar ABD verilerini takip etti
12:22
ABD'de polisten kaçan sürücü otomobiliyle gece kulübüne girdi: 4 ölü, 13 yaralı
12:20
Atatürk’ün verdiği soyadı 79 yıldır gururla taşıyor
12:10
Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem
12:07
"Güzelavrat" otu aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti
Yumurtalık Lagünü’nde renkli sonbahar
Yumurtalık Lagünü’nde renkli sonbahar
FOTO FOKUS
Selanik'teki Atatürk Evi restorasyonun ardından bugün kapılarını açıyor
Selanik'teki Atatürk Evi restorasyonun ardından bugün kapılarını açıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ