Irak'ta seçim heyecanı

Seçimde 31 ittifak, 38 parti ve 75 bağımsız aday, 329 sandalyeli parlamentoya girmek için yarışıyor.
"Özel oylama" kapsamında güvenlik birimlerinde görevli 1 milyon 313 kişi sandık başına gidecek.
Oy kullanacakların arasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güvenlik güçleri de yer alıyor.
Salı günü ise halk sandık başına gidecek.
46 milyon nüfusa sahip ülkede 21 milyon seçmen bulunuyor.
329 sandalyeden oluşan parlamentoda, 320 sandalye genel oylarla, 9 sandalye ise azınlık kotaları kapsamında belirlenecek.