Dünya
Irak'ta seçim heyecanı

Irak'ta seçim heyecanı

Irak'ta genel seçim heyecanı yaşanıyor. Bugün parlamento seçimleri için güvenlik güçleri oy kullanıyor. Salı günü ise halk sandık başına gidecek. 07.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'e kadar devam edecek.

Irak'ta seçim heyecanı

Seçimde 31 ittifak, 38 parti ve 75 bağımsız aday, 329 sandalyeli parlamentoya girmek için yarışıyor.

"Özel oylama" kapsamında güvenlik birimlerinde görevli 1 milyon 313 kişi sandık başına gidecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Oy kullanacakların arasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güvenlik güçleri de yer alıyor.

Salı günü ise halk sandık başına gidecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

46 milyon nüfusa sahip ülkede 21 milyon seçmen bulunuyor.

329 sandalyeden oluşan parlamentoda, 320 sandalye genel oylarla, 9 sandalye ise azınlık kotaları kapsamında belirlenecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Irak Seçim
