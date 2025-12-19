Rahatsızlanarak vefat eden askerimiz Giresun'da toprağa verildi

Van 6. Hudut Tugay Komutanlığında görevli Aydın, geçirdiği rahatsızlığının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Aydın için Keşap ilçesindeki Yeni Camii'de düzenlenen törene, Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkan Fuat Köse, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı namazın ardından Aydın'ın cenazesi Uğurca Mezarlığı'nda toprağa verildi.