Çok Bulutlu 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.12.2025 14:18

Rahatsızlanarak vefat eden askerimiz Giresun'da toprağa verildi

Van'da askerlik görevinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Piyade Er Semih Aydın'ın cenazesi memleketi Giresun'da defnedildi.

Rahatsızlanarak vefat eden askerimiz Giresun'da toprağa verildi
[Fotograf: AA]

Van 6. Hudut Tugay Komutanlığında görevli Aydın, geçirdiği rahatsızlığının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Rahatsızlanarak vefat eden askerimiz Giresun'da toprağa verildi

Aydın için Keşap ilçesindeki Yeni Camii'de düzenlenen törene, Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkan Fuat Köse, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı namazın ardından Aydın'ın cenazesi Uğurca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ETİKETLER
Giresun Şehit
Sıradaki Haber
'Kritik' eşikteki Sapanca Gölü için koruyucu çalışmalar yürütülecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:52
Muğla'da yolcu midibüsü ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı
15:41
Ankara'da aranan 1107 kişi yakalandı
15:41
UNICEF: Gazze'de bu ay 3 çocuk hipotermi nedeniyle öldü
15:21
Tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
15:25
Hafta sonu yurdun batısı yağmurlu geçecek
15:15
Alanya Doğu Çevre Yolu'nun bir kısmı yarın hizmete açılacak
Filistinli mezar kazıcı, ilerlemiş yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor
Filistinli mezar kazıcı, ilerlemiş yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Alışveriş her zaman ihtiyaçtan mı yapılıyor yoksa bir bağımlılık mı?
Alışveriş her zaman ihtiyaçtan mı yapılıyor yoksa bir bağımlılık mı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ