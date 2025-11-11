Puslu 14ºC Ankara
Dünya
NDTV 11.11.2025 09:04

Tayvan’da temizlik görevlisi sanat eserini “kirli ayna” sanıp sildi

Tayvan’da bir müzede görev yapan temizlik personeli, bir çağdaş sanat eserini yanlışlıkla yok etti. Olay, yapı malzemeleri ve gündelik eşyalarla yapılmış eserlerin yer aldığı “We Are Me” adlı sergi sırasında yaşandı.

Tayvan’da temizlik görevlisi sanat eserini “kirli ayna” sanıp sildi

Eserin sahibi Tayvanlı sanatçı Chen Sung-chih, çalışmasına “Ters Sözdizimi – 16” (Inverted Syntax – 16) adını vermişti. Eser, tozla kaplı bir ayna ve basit bir ahşap pano üzerine yerleştirilmişti; sanatçı bu yapıtla orta sınıfın çarpıtılmış benlik algısını ve kültürel bilincini simgeliyordu.

Tayvan’da temizlik görevlisi sanat eserini “kirli ayna” sanıp sildi

Temizlik sırasında gönüllü, aynanın kirli olduğunu düşünerek 40 yıllık toz tabakasını tuvalet kâğıdıyla sildi ve böylece eserin kavramsal bütünlüğünü tamamen ortadan kaldırdı.

Tayvan’da temizlik görevlisi sanat eserini “kirli ayna” sanıp sildi

Müze yönetimi olay sonrası sanatçıdan özür diledi ve tazminat olasılığının değerlendirildiğini açıkladı.

Bazı sanat eleştirmenleri ise bu kazanın, “temizleme eylemiyle eserin yeni bir anlam kazandığını” savunarak olayın çağdaş sanatın sınırları üzerine yeni bir tartışma başlattığını ifade etti.

ETİKETLER
Müze Sanat Eseri Tayvan Sanatçı
OKUMA LİSTESİ