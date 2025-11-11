İngiltere’de evsizlik krizi keskin şekilde arttı: Yerel yönetimler mücadele edemiyor

İngiltere merkezli Crisis adlı yardım kuruluşunun yayımladığı “Homelessness Monitor England 2025” raporuna göre, ülkede sokakta yaşayan kişi sayısı bir yılda yüzde 20 artarak 4 bin 667’ye ulaştı.

Bu rakam, COVID-19 salgını sırasındaki en düşük seviyenin neredeyse iki katı.

Londra’da her iki evsizden biri yabancı uyruklu

Rapora göre, Londra’daki evsizlerin yarısından fazlası artık Birleşik Krallık vatandaşı değil. Bu durum, artan iltica başvurularına ve hükümetin dosya birikimini temizleme çabalarına bağlanıyor.

Yerel yönetimler 2024 yılında 330 bin haneyi evsiz ya da evsiz kalma riski altında olarak değerlendirdi. Bu oran bir yılda yüzde 4, üç yılda ise yüzde 21 arttı.

Londra özelinde artış çok daha keskin gerçekleşti: evsiz kalma riski altındaki hanelerde yüzde 7, zaten evsiz olanlarda ise yüzde 27 yükseliş görüldü.

Sığınma evlerinden ve kurum çıkışlarından kaynaklı artış

Crisis raporu, evsizliğin özellikle iki grupta dikkat çekici biçimde arttığını belirtti:

İltica barınma merkezlerinden tahliye edilen kişiler arasında evsizlik yüzde 37 yükseldi.

Cezaevi veya hastane gibi kurumlardan çıkan kişilerde ise bu oran yüzde 22 oldu. Ayrıca aile içi şiddet mağdurlarına ilişkin vakalar 2021’den bu yana yüzde 14 arttı.

Sistem giderek tıkanıyor

Rapora göre, sistemin evsizliği önleme ve çözme kapasitesi zayıflıyor.

2021’de evsizler için kalıcı barınma sağlanan vakaların oranı yüzde 47 iken, 2024’te bu oran yüzde 39’a geriledi.

Crisis, İngiltere’deki evsizlik sisteminin “muazzam bir baskı altında” olduğunu vurgulayarak, önleyici çalışmaların yetersiz kaldığını, destek hizmetlerinin sınırlı olduğunu ve belediyelerin ihtiyaç sahipleri için uygun konut bulmakta zorlandığını bildirdi.