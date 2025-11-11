128 kere girdiği ehliyet sınavını yine geçemedi

AA Driving School tarafından açıklanan verilere göre, bir başka sürücü adayı ise 75. denemesinde sınavı geçmeyi başardı. Her teorik sınavın ücreti 23 sterlin olduğu için, bu aday toplamda 1.725 sterlin ödemiş oldu.

Bilgi seviyesi çoğu aday tarafından hafife alınıyor

Sürücü adaylarının önce teorik sınavı geçmeleri, ardından pratik sınava girebilmeleri gerekiyor. Teorik sınav, çoktan seçmeli sorular ve tehlike algılama videoları aracılığıyla trafik kurallarını ve güvenli sürüş bilgilerini ölçüyor.

AA Driving School’un yöneticisi Emma Bush, başarı için tekrar ve hazırlığın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Teorik sınavı geçmek, tam sürücü belgesine giden ilk adım. Ancak gereken bilgi düzeyi çoğu kişi tarafından hafife alınıyor. Hayatın yoğunluğu, stres ve zaman baskısı da başarısızlığa neden olabiliyor.”

Bush, çok sayıda deneme yapan adayların kararlılığının takdir edilmesi gerektiğini vurgularken, bu durumun “istisna” olduğunu ve çoğu adayın birkaç denemede başarıya ulaştığını ifade etti.

Pratik sınavda en yüksek deneme sayısı 37

Aynı verilere göre, geçen yıl pratik sınavı geçmeden önce en fazla 21 kez denemede bulunan aday, test ücretlerine göre 1.302 ila 1.575 sterlin arasında ödeme yaptı.

Buna karşılık, iki sürücü adayı pratik sınavı 37 kez denemesine rağmen hâlâ geçemedi. Bu kişilerin her biri yaklaşık 2.200 sterlin harcadı.

Başarı oranı yüzde 50’nin altında

Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) verilerine göre, 2024–2025 döneminde teorik sınavı geçenlerin oranı yüzde 44,9, pratik sınavı geçenlerin oranı ise yüzde 48,7 olarak kaydedildi.

Yetkililer, adayların sınava yalnızca hazır olduklarında girmeleri gerektiğini belirterek, artan sınav yoğunluğuna karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.