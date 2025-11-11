Parçalı Bulutlu 6.2ºC Ankara
Dünya
AA 11.11.2025 08:14

Trump: Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile vakit geçirmek bir onurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesine ilişkin "Şara ile vakit geçirmek bir onurdu." ifadesini kullandı.

Trump: Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile vakit geçirmek bir onurdu

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'dan, Şara ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Şara ile vakit geçirmek bir onurdu." ifadesini kullanan Trump, görüşmede Orta Doğu'da barışın detaylarının değerlendirildiğini ve Şara'nın bunu desteklediğini belirtti.

Trump, Şara ile tekrar görüşmek istediğinin bildirerek, Suriye'nin istikrarlı ve başarılı olmasının, bölgedeki tüm ülkeler için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Trump ile Şara, Beyaz Saray'da basına kapalı olarak bir araya gelmişti.

Görüşme, bir Suriye devlet başkanının ilk kez Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile bir araya gelmesi olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Donald Trump Suriye
ABD'de hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısı Senato'da kabul edildi
