AA 11.11.2025 12:16

Güney Kore, üniversiteye giriş sınavı sırasında uçuşları durduracak

Güney Kore, ülke genelinde perşembe günü yapılacak yıllık Üniversite Yeterlilik Sınavı’nın (CSAT) İngilizce dinleme bölümü sırasında tüm uçak kalkış ve inişlerinin geçici olarak durdurulacağını bildirdi.

Güney Kore, üniversiteye giriş sınavı sırasında uçuşları durduracak

Yonhap'ın haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı, üniversiteye giriş sınavı sırasında gürültü kirliliğini en aza indirmek amacıyla uçuşların yerel saatle 13.05-13.40 arasında askıya alınacağını duyurdu.

Yetkililer, bu kapsamda, yaklaşık 140 uçuşun önceden yeniden planlandığını, havada olan uçakların ise hava trafik kontrolü yönetiminde 3 kilometre veya daha yüksek bir irtifada seyredeceğini bildirdi.

CSAT, üniversitelere girmek isteyen yüz binlerce öğrenci ve aileleri için ülkenin en önemli akademik sınavlarından biri olarak görülüyor.

