Güney Kore, üniversiteye giriş sınavı sırasında uçuşları durduracak

Yonhap'ın haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı, üniversiteye giriş sınavı sırasında gürültü kirliliğini en aza indirmek amacıyla uçuşların yerel saatle 13.05-13.40 arasında askıya alınacağını duyurdu.

Yetkililer, bu kapsamda, yaklaşık 140 uçuşun önceden yeniden planlandığını, havada olan uçakların ise hava trafik kontrolü yönetiminde 3 kilometre veya daha yüksek bir irtifada seyredeceğini bildirdi.

CSAT, üniversitelere girmek isteyen yüz binlerce öğrenci ve aileleri için ülkenin en önemli akademik sınavlarından biri olarak görülüyor.