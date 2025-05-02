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Dünya
NBC News 02.05.2025 07:49

CIA sosyal medya videoları ile Çinlilerden ABD adına casusluk yapmalarını istedi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Çinli yetkililere yönelik hazırladığı yeni video serisiyle dikkat çekti. Sosyal medya üzerinden yayımlanan videolarda, Çin Komünist Partisi’nden memnuniyetsizlik duyan kamu görevlilerine, Amerikan istihbaratıyla iş birliği yapmaları çağrısında bulunuluyor.

CIA sosyal medya videoları ile Çinlilerden ABD adına casusluk yapmalarını istedi

Mandarin dilinde hazırlanan sinematik videolar, Çin'deki yolsuzluk ve baskı ortamından rahatsız olan kişilere "CIA ile iletişime geçin" mesajı veriyor. CIA yetkilileri, benzer kampanyaların geçmişte Rusya’ya yönelik olarak da başarıyla uygulandığını belirtiyor.

CIA Direktörü John Ratcliffe, yayımlanan videoların Çin’e karşı yürütülen istihbarat faaliyetlerinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Tarihimizde hiçbir düşman, Çin Komünist Partisi kadar ciddi ve stratejik bir tehdit oluşturmadı” dedi. Ratcliffe, söz konusu videoların bu tehdide karşı “yaratıcı ve kararlı” bir karşılık olduğunu söyledi.

"Kapımız Çin vatandaşlarına her zaman açık"

CIA adına konuşan bir yetkili, “Çinli vatandaşlar bilsin ki kapımız onlara her zaman açık” ifadelerini kullandı. Aynı yetkili, teşkilatın sadece geleneksel casusluk bilgileriyle değil, bilim, teknoloji, siber güvenlik ve dış politika gibi çok çeşitli alanlarla da ilgilendiğini belirtti.

Altı ay önce yine Mandarin dilinde yayımlanan bir başka video, Çin vatandaşlarına CIA’ye “dark web” üzerinden nasıl güvenli şekilde ulaşabileceklerini anlatmıştı. Söz konusu video 900 binin üzerinde izlenmişti. CIA, bu yolla bilgi paylaşmayı teklif eden Çinli gönüllülerin sayısında artış olduğunu belirtiyor.

Karşı propaganda adımı Rusya'dan gelmişti

Şubat ayında Rusya, CIA’nin Rusça hazırladığı benzer videolara yanıt olarak, Amerikalı “vatanseverleri” hedef alan propaganda içerikleri yayımlamıştı.

ABD’li yetkililer, hem Çin’in hem de Rusya’nın, son dönemde federal çalışan sayısında yaşanan azalmadan faydalanarak Amerikan istihbaratına sızmaya çalıştığı uyarısında bulunuyor.

Çin’in Washington Büyükelçiliği, konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

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