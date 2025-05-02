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Dünya
AA 02.05.2025 07:45

ABD'de ucuz alışveriş dönemi sona eriyor: Çin’den gelen ürünlere yüzde 145’e varan vergi

ABD’de bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni gümrük vergileriyle milyonlarca tüketiciyi doğrudan etkileyecek bir dönem başladı. Özellikle Çin’den gelen ucuz ürünlere getirilen yüksek vergiler, internet alışverişinde ciddi fiyat artışlarını beraberinde getirdi.

ABD'de ucuz alışveriş dönemi sona eriyor: Çin’den gelen ürünlere yüzde 145’e varan vergi

Temu, Shein, AliExpress gibi Çin merkezli e-ticaret platformlarından alınan ürünler için geçerli olan ve 800 dolar altındaki siparişlerde gümrük vergisini ortadan kaldıran “de minimis muafiyeti” süresi doldu.

Böylece, milyonlarca Amerikalının yıllardır ucuz şekilde alışveriş yaptığı sistem sona ermiş oldu.

Ürünlere yüzde 145’e kadar vergi geldi

Yeni düzenleme ile birlikte, UPS, FedEx ve DHL gibi özel kargolarla gelen Çin malı ürünlerde yüzde 145’e varan ek gümrük vergileri uygulanacak.

ABD Posta Servisi (USPS) üzerinden gönderilenler için ise yüzde 120 oranında vergi veya 100 dolarlık sabit bir ücret alınacak. Bu sabit ücretin 1 Haziran itibarıyla 200 dolara çıkarılması planlanıyor.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza yetkilileri, CNN’e yaptıkları açıklamada yeni kurallara hazır olduklarını ve paket taramalarını artıracaklarını bildirdi. Ancak uzmanlara göre, yeni vergi yüküyle karşı karşıya kalan sıradan Amerikalı tüketiciler için durum daha karmaşık olabilir.

E-ticaretin yüzde 80’i Çin’den

2022 yılında ABD’deki e-ticaret gönderilerinin yüzde 80’den fazlasının Çin ve Hong Kong’dan gelen vergi muafiyetli paketlerden oluştuğu belirtiliyor. Yalnızca geçtiğimiz yıl, bu kapsamda 1,36 milyar adet paket ülkeye giriş yaptı.

Özellikle dar gelirli Amerikalıların yoğun olarak kullandığı bu platformlar sayesinde düşük maliyetli alışveriş mümkün oluyordu.

UCLA ve Yale üniversitelerinden araştırmacıların yaptığı çalışmaya göre, bu vergi muafiyetinden gelen ürünlerin yüzde 48’i en yoksul bölgelerdeki tüketicilere gönderilirken, sadece yüzde 22’si en zengin bölgelerdeki alıcılara ulaştı.

Fiyatlar şimdiden yükselmeye başladı

Shein ve Temu gibi platformlar, yeni düzenlemeye hazırlık olarak bazı ürünlerin fiyatlarını şimdiden artırdı.

Shein yaptığı açıklamada, “Küresel ticaret kurallarındaki son değişiklikler nedeniyle operasyonel maliyetlerimiz yükseldi. Kaliteden ödün vermemek adına fiyat düzenlemelerine gidiyoruz,” ifadelerine yer verdi.

Yeni dönemde kargo şirketleri de artan iş yüküne karşı hazırlık yapıyor. DHL, “gönderi işlemlerinde artacak olan evrak süreci için personel sayımızı artırdık” açıklamasını yaptı.

Siyasi yansımaları da olabilir

ABD eski Başkanı Donald Trump, uygulamanın kendisinin aldığı bir karar olduğunu belirterek, “Bu bir sahtekârlıktı ve biz buna son verdik,” dedi.

Ancak kamuoyundaki destek azalıyor. CNN tarafından yapılan bir ankette, halkın yüzde 59’u Trump’ın ekonomi politikalarının ülke ekonomisini kötüleştirdiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 60’ı ise yaşam maliyetlerinin arttığını söyledi.

Yeni vergi düzenlemesiyle birlikte, bu artışların günlük yaşama etkisinin daha da belirgin hale gelmesi bekleniyor.

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