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Dünya
BBC 02.05.2025 07:36

Apple: ABD’ye satılan iPhone’ların çoğu artık Çin’de üretilmiyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, ABD pazarına yönelik iPhone ve diğer ürünlerinin üretimini büyük ölçüde Çin dışına taşıdığını açıkladı. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, önümüzdeki aylarda ABD'de satılacak iPhone'ların çoğunun Hindistan'da üretileceğini duyurdu.

Apple: ABD’ye satılan iPhone’ların çoğu artık Çin’de üretilmiyor

Apple, iPad ve Apple Watch gibi diğer ürünlerin ise ağırlıklı olarak Vietnam’da üretileceğini belirtti. Tim Cook, yatırımcılara yaptığı açıklamada, ABD’ye ithal edilen ürünlere uygulanan vergilerin bu çeyrekte şirkete yaklaşık 900 milyon dolara mal olabileceğini söyledi.

ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde Çin menşeli ürünlere getirilen gümrük vergileri kapsamında Apple’dan da üretimini ABD’ye taşıması istenmişti. Ancak bu süreçte bazı elektronik ürünler vergilerden muaf tutulmuştu.

Çin üretimi dış pazarlar için sürecek

Cook, Apple’ın tedarik zincirini Çin dışına kaydırma sürecinin özellikle ABD pazarına yönelik olduğunu vurgularken, Çin’in küresel satışlar için ana üretim merkezi olmaya devam edeceğini ifade etti.

"ABD'de satılan iPhone'ların büyük çoğunluğunun menşe ülkesi artık Hindistan olacak" diyen Tim Cook, Vietnam’ın da neredeyse tüm iPad, Mac, Apple Watch ve AirPods modellerinin üretiminde ana merkez haline geldiğini belirtti.

ABD yatırımları da arttı

Apple CEO’su, şirketin önümüzdeki dört yıl içinde ABD genelinde 500 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını da hatırlattı. Bu açıklamalar, küresel ticaret politikalarındaki belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde geldi.

Şirket, 2025 yılının ilk çeyreğinde gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre %5 artarak 95,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Amazon da yeni yol haritası çiziyor

Apple gibi Amazon da ticaret savaşlarının olası etkilerine karşı önlemler alıyor. Amazon CEO’su Andy Jassy, tarifelerin ne zaman ve nasıl şekilleneceğine dair kesin bir öngörü olmadığını söylerken, şirketin geçmiş krizlerden güçlenerek çıktığını ve benzer bir süreci tekrar yaşayabileceklerini belirtti.

Amazon’un satışları bu dönemde %9 artarak 155,7 milyar dolara ulaştı. Kâr ise %60’tan fazla yükseldi.

Apple’ın Çin’den çıkışı “etkileyici” bulundu

Teknoloji analistlerine göre, Apple’ın tedarik zincirini Hindistan’a kaydırma kararı oldukça dikkat çekici. Moor Insights & Strategy şirketinin CEO’su Patrick Moorhead, "Tim Cook birkaç yıl önce sadece Çin’in iPhone üretebileceğini söylemişti. Şimdi geldiğimiz noktada ciddi bir ilerleme kaydedildiğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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