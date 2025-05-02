Hindistan'da okul yemeğinde ölü yılan bulundu, 100'den fazla çocuk hastalandı

NHRC tarafından yapılan açıklamada, olayın Bihar eyaletine bağlı Mokama kentinde yaşandığı belirtildi. Yaklaşık 500 öğrenciye ücretsiz olarak sunulan öğle yemeğinde ölü bir yılanın bulunduğu, ancak okul aşçısının yılanı yemekten çıkararak servise devam ettiği ifade edildi.

Yemeği tükettikten sonra birçok öğrencinin rahatsızlandığı ve bölge halkının duruma tepki göstererek yolu trafiğe kapattığı bildirildi.

İnsan hakları ihlali iddiası

Komisyon açıklamasında, “İddialar doğruysa, bu durum öğrencilerin insan haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğine işaret etmektedir” ifadelerine yer verildi. Eyalet yetkililerinden iki hafta içinde çocukların sağlık durumunu da kapsayan ayrıntılı bir rapor talep edildiği duyuruldu.

Geçmişte de benzer olaylar yaşanmıştı

Hindistan’da yoksul ailelerin çocuklarına yönelik başlatılan ücretsiz okul yemeği uygulaması, ilk kez 1925 yılında güneydeki Chennai kentinde hayata geçirilmişti. Ülke genelinde yaygın olarak uygulanan bu sistemin amacı, çocukların açlıkla mücadelesine destek olmak ve okul devamlılığını artırmaktı.

Ancak geçmişte de gıda güvenliği konusunda ciddi sorunlar yaşanmıştı. 2013 yılında yine Bihar eyaletinde okul yemeğinden zehirlenen 23 çocuk hayatını kaybetmiş, olayda yüksek oranda tarım ilacı tespit edilmişti.