Trump'ın Venezuelalı göçmenleri sınır dışı etmesi hukuka aykırı bulundu

Trump yönetiminin göçmen politikalarına yönelik yasal mücadelesinde, federal mahkemelerin başkanın yetkilerini sınırlandırmaya yönelik kararları giderek artıyor.

Başkanı Trump'ın ilk döneminde atadığı ABD Bölge Yargıcı Fernando Rodriguez, açıkladığı kararında, yönetimin, Venezuelalı göçmenleri sınır dışı etmek için Yabancı Düşmanlar Yasası'nı kullanarak yetkilerini aştığını belirtti.

Yönetimin terör örgütü olarak sınıflandırdığı Venezuela kökenli "Tren de Aragua" çetesinin ABD'deki faaliyetlerinin, yasanın uygulanmasını haklı çıkaracak bir tehdit oluşturmadığına hükmeden Rodriguez, yönetimin bu yasaya dayanarak bu göçmenleri gözaltına alma, ülke içinde nakletme veya sınır dışı etme konusunda yasal yetkisi bulunmadığını vurguladı.

Rodriguez, bu kararıyla kendi bölgesi olan Texas'ın güneyindeki Venezuelalı göçmenlerin Trump yönetimi tarafından sınır dışı edilmesini kalıcı olarak engelledi.

Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermişti

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı oldukları öne sürülen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan "Yabancı Düşmanlar Yasası" yetkisini devreye sokmuştu.

Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.