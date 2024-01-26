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Dünya
AA 26.01.2024 10:59

CIA şefinin Hamas ve İsrail arasında ateşkes ve esir takası görüşmesi yapacağı iddia edildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, CIA Direktörü William Burns'ü Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve büyük çaplı esir takası anlaşması görüşmesi yapmaya göndereceği iddia edildi.

CIA şefinin Hamas ve İsrail arasında ateşkes ve esir takası görüşmesi yapacağı iddia edildi
[Fotograf: AP]

The Washington Post Gazetesinin konuya dair bilgisi olan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililere dayandırdığı haberine göre, Burns, İsrailli ve Mısırlı mevkidaşlarının yanı sıra Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmelere katılmak üzere gelecek günlerde Avrupa'ya gidecek.

Habere göre, söz konusu görüşmelerde, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren (Gazze'deki) çatışmalara en uzun süreli aranın verilmesi ve tüm esirlerin serbest bırakılması konuşulacak.

Çatışmalara verilmesi ön görülen aranın süresi bilinmezken, bazı haberlerde İsrail'in tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında 60 günlük ateşkes önerdiği öne sürülmüştü.

Beyaz Saray yetkilileri dün gazetecilerin Burns'ün seyahati hakkındaki soruya yorum yapmaktan kaçınırken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise "Yeni bir rehine anlaşması yapmak için yürüttüğümüz tartışmalar ciddiyetle yürütülüyor." dedi.

İsrail basınında dün çıkan bir haberde ise Katar'ın, Hamas'ın esir takasına ilişkin müzakereleri askıya aldığını İsrail'e ilettiği iddia edilmişti.

Haberde, "Hamas, Katarlı arabuluculara İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasından (esir değişimi) itibaren Gazze Şeridi'ndeki tüm güçlerini çekmesini ve savaşı durdurmasını talep ettiğini iletti." ifadeleri kaydedilmişti.

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