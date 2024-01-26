İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezine düzenlediği saldırıda 14 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail havadan ve karadan Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına saldırılarını sürdürdü.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırıda en az 11 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in kentin orta kesiminde yer alan Ez-Zevayide bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda ise aralarında bir kız çocuğu olmak üzere 3 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

İsrail topçu birlikleri ile insansız hava araçları (İHA) da Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentinde bulunan Nasır Tıp Kompleksi'nin çevresi ve yakınındaki binalara yoğun saldırı düzenledi.

İsrail ordusu başta Han Yunus olmak üzere, havadan ve karadan Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun bombardımanını sürdürüyor.