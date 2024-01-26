Hafif Kar Yağışlı 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.01.2024 09:09

ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç kararını imzalamasından memnun

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak, ilgili protokolü onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç kararını imzalamasından memnun
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Blinken, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

İsveç'in katılımına ilişkin belgelerin Washington'a ulaşmasını ve İsveç'in NATO'nun 32. üyesi olmasını sabırsızlıkla beklediklerini kaydeden Blinken, "İsveç ve İttifak (NATO) birlikte daha güçlü" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Daha sonra ilgili karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

ETİKETLER
ABD Antony Blinken İsveç NATO
Sıradaki Haber
Ekvador, 21,5 tonla tarihinin en yüksek uyuşturucu imhasını gerçekleştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:16
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
09:04
Akredite olmadan "helal uygunluk" hizmeti veren kuruluşların cezaları artırıldı
08:41
9 ilde “Sibergöz-18” operasyonu: 28 gözaltı
08:22
Ekvador, 21,5 tonla tarihinin en yüksek uyuşturucu imhasını gerçekleştirdi
08:12
Tartışmalara neden olan idam uygulaması ABD’de ilk kez denendi
09:16
Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi hayatını kaybetti, 33 yaralı
Kudüs'te dolunay
Kudüs'te dolunay
FOTO FOKUS
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ