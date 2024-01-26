Eski ABD Başkanı Trump “zarar tazminatı” davasında ifade verdi

Kendisini, ailesini ve başkanlığı savunmak istediğini söyleyen Trump, Carroll'un cinsel saldırı suçlamasını reddettiğini yineledi.

Eski bir dergi yazarı olan E. Jean Carroll'un Eski ABD Başkanı ve iş insanı Donald Trump’a açtığı “zarar tazminatı” davasına New York'taki Manhattan Federal Mahkemesi’nde devam edildi.

Trump'ın hazır bulunduğu duruşmada Carroll’un avukatları müvekilleri hakkında Trump'ın daha önceki incitici beyanlarını içeren bir video klibi mahkeme heyetine gösterdi.

Trump'ın avukatlarından Alina Habba, Carroll'un tazminat talebi ile Trump'ın açıklamaları arasında herhangi bir illiyet bağı kuramadığını savunarak davanın düşürülmesini isterken, Yargıç Lewis Kaplan Habba’nın talebini reddetti.

Carroll'un uzun süredir arkadaşı olan eski haber sunucusu Carol Martin'in ifadesiyle devam edilen duruşmada, Trump’ın avukatı Habba Martin'e “Carroll'ın Trump'a karşı açtığı davalarla gelen ilgiden hoşlanıp hoşlanmadığını” sordu.

Martin bunun “ilk yıllarda ve farklı zamanlarda” doğru olduğunu ifade etti.

Tansiyon yükseldi

Geçen haftaki duruşmalara göre mahkemede daha az aktif olduğu gözlenen Trump, avukatı Habba ile konuşmakla yetindi.

Habba’nın kendi müvekkili Trump’a Carroll'un suçlamaları ile ilgili birkaç soru sormak istemesi üzerine salonda tansiyon yükselirken, Trump avukatı Habba'nın sözünü keserek “O kadınla hiç tanışmadım, kim olduğunu bilmiyorum. Bu kadınla hiç tanışmadım” ifadelerini kullandı.

Yargıç Lewis Kaplan ise “Üzgünüm Bay Trump, avukatınız konuşurken yüksek sesle konuşarak bölüyorsunuz ve buna izin veremem” diyerek tepki gösterdi.

Kaplan ve Habba’nın, sorulmasına izin verilen soruları tartışmaya devam etmesi üzerine Yargıç Kaplan, “Bayan Habba, onun ne yapmaya hakkı olduğuna ben karar veririm. Bu benim işim, sizin değil” ifadelerini kullandı.

Trump hakkındaki iddiaları reddetti

Duruşmaya Trump’ın ifadesiyle devam edilirken, Trump avukatı Habba’nın “Bayan Carroll'a zarar vermesi için herhangi birine talimat verdiniz mi?” sorusuna “Hayır! Ben sadece kendimi, ailemi ve açıkçası başkanlığı savunmak istedim” yanıtını verdi.

Habba’nın Carroll'un cinsel saldırı iddiaları ile ilgili “İfadenizin arkasında duruyor musunuz?” sorusunu yönelttiği Trump, “Yüzde 100 evet! Bu kesinlikle doğru. Evet reddettim. Tamamen yanlış bir suçlama olduğunu düşündüğüm bir şey söyledi” şeklinde konuştu.

Bugün yapılan duruşmada yaklaşık 3 dakika söz alarak kısa bir ifade veren Trump’ın, yarın New York'ta yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Tazminat miktarının belirlenmesi bekleniyor

Eski ABD Başkanı ve iş insanı Donald Trump, eski bir dergi yazarı olan E. Jean Carroll'un daha önce açtığı davada “cinsel taciz” ve hakaretten suçlu bulunmuştu. Carroll, ilk hukuk zaferinin ardından cinsel saldırı iddialarıyla ilgili 2019 yılında yaptığı karalayıcı açıklamalar nedeniyle Trump'a yönelik ikinci bir “zarar tazminatı” davası açmıştı.

Manhattan Federal Mahkemesi Yargıcı Lewis Kaplan daha önce yaptığı açıklamada, Carroll tarafından açılan yeni davada jürinin Trump’ın ne kadar tazminat ödeyeceğine karar vereceğini belirtmişti.

Dava geçen hafta görülmeye başlarken, pazartesi günü yapılması beklenen son duruşma bir mahkeme üyesinin hastalanması nedeniyle bugüne ertelenmişti.

