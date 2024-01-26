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Dünya
AA 26.01.2024 04:47

Fransa, İsrail'e "uluslararası insancıl hukuka uyma" çağrısı yaptı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e "Gazze'de uluslararası insancıl hukuka uyma" çağrısında bulundu.

Fransa, İsrail'e "uluslararası insancıl hukuka uyma" çağrısı yaptı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın Han Yunus'ta Birleşmiş Milletlere (BM) ait merkeze yapılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı kınadığı bildirildi.

Açıklamada, Gazze'de BM'ye ait merkezlerin ve çalışmaları bölgedeki sivil halk için hayati önem taşıyan insani yardım çalışanlarının korunması gerektiği vurgulandı.

Fransa'nın insani yardım çalışanlarını desteklemeyi sürdüreceği belirtilen açıklamada, "Sivil halkın korunması hem ahlaki bir zorunluluk hem de uluslararası bir yükümlülük." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'den "Gazze'de uluslararası insancıl hukuka uyması" istendi.

İnsancıl hukukun ayrım, gereklilik, orantılılık ve tedbir ilkelerinin gözetilmesini kapsadığı hatırlatılan açıklamada, İsrail'den bu yönde önlemler alması talep edildi.

Açıklamada, "Gazze'deki sivil halkın acılarına son verecek tek şey olan kalıcı bir ateşkes için derhal harekete geçilmeli." vurgusu yapıldı.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde on binden fazla sivilin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait eğitim merkezini vurduğu bildirilmişti.

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