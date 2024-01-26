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Dünya
AA 26.01.2024 00:53

Yeni keşfedilen asteroid yarın Dünya’nın yakınından geçecek

Gökbilimciler tarafından yeni tespit edilen asteroid 2024 BJ, yarın Dünya'ya, Ay'a olan ortalama uzaklığından daha yakın bir mesafeye yaklaşacak.

Yeni keşfedilen asteroid yarın Dünya’nın yakınından geçecek
[Temsili fotoğraf: Getty]

Live Science sitesinin haberine göre, uçak büyüklüğündeki asteroidin Dünya'nın 354 bin kilometre yakınından geçeceği anlar, Sanal Teleskop Projesi'nin canlı yayınından izlenebilecek.

NASA'ya göre uçan uzay taşı Dünya'ya en yakın noktasına Türkiye saatiyle 20.30'da ulaşacak. Bu mesafe, Dünya'nın Ay'a olan ortalama uzaklığından daha yakın olacak.

Sanal Teleskop Projesi'ne göre, 2024 BJ Dünya’ya "çok yakınlaşacak" olsa da, herhangi bir risk oluşturmayacak.

Gökbilimciler 2024 BJ olarak adlandırılan asteroidi ilk olarak 17 Ocak'ta tespit etti.

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