Hayvanların nasıl gördüğünü gösteren kamera geliştirildi

Bilimsel dergi PLOS Biology'de yayımlanan araştırmaya göre, hayvanların renkleri nasıl gördüğünü yüzde 92 oranında doğru gösteren bir kamera geliştirildi.

Kamera sistemi üzerinde çalışan bilim insanlarının kaleme aldığı makalede, "Kamera ve bağlantılı yazılım paketi çevre bilimcilere, hayvanların renkleri dinamik ortamlarda nasıl kullandığını, doğal ışık kaynağının renk algısını değiştirme şeklini ve bugüne kadar uygun araçların olmaması nedeniyle yanıtsız kalmış diğer soruları araştırma imkanı verecek" ifadelerine yer verildi.

[Arı- İnsan]

Araştırma kapsamında, özel bir kamera ve yazılım kullanan bir grup bilim insanı, mavi, yeşil, kırmızı ve ultraviyole gibi renklerde videolar hazırladı.

Sonrasında videolar, hayvanların gözleriyle ilgili bilinenlere uygun olarak değiştirildi ve elde edilen veriler yeni bir videoya dönüştürüldü.

Araştırmacılar her hayvanın renkleri farklı algıladığına dikkat çekti.

Kamera sisteminde "ışın dağıtıcı" adını verdikleri özel bir parça olduğunu belirten bilim insanları bu parça sayesinde ultraviyole ışığın normal ışıktan ayrıştırıldığını ve iki farklı kameraya dağıtıldığını söyledi.

Normal kameralar ve 3D yazıcılar yardımıyla üretilen bazı parçaların birleştirilmesiyle ortaya çıkan yeni kamera sistemi henüz satışta değil ancak kullanılan yazılım araştırmacıların faydalanabilmesi için açık kaynak olarak paylaşıldı.