Uzaydaki 13 deneyde öne çıkan terimler: İşte deney sözlüğü...

TUA'nın sosyal medya hesabından, Gezeravcı'nın deneyleri anlatılırken kullanılan terimlerin daha iyi anlaşılabilmesi için "Deney Sözlüğü" paylaşımı yapıldı.

Bu kapsamda ilk olarak, uzay koşullarında Antarktika ve ılıman mikroalg yetiştiriciliğinin karşılaştırmalı bir çalışması olan "ALGALSPACE" deneyiyle ilgili terimlerin açıklamalarına yer verildi. Paylaşımda şunlar kaydedildi:

- Alg: Fotosentez yeteneğine sahip sucul organizmalar

- Antibakteriyel: Bakterilere karşı etkili

- Antifungal: Mantarlara karşı etkili

- Antikanser: Kanser hücrelerini öldüren

- Antiviral: Virüslere karşı etkili olan

- Biyomalzeme: Biyolojik kaynaklardan elde edilen veya biyolojik sistemlerde kullanılan malzemeler

- Ekstremofilik: Aşırı çevresel koşullara uyum sağlayabilen organizmalar

- Fotosentez: Algler ve bitkilerin ışık enerjisini kullanarak karbondioksitten besin ve oksijen üretme süreci

- Ilıman Kültür: Orta düzeyde sıcaklıkta yapılan kültür

- Kutup Algleri: Kuzey ve Güney kutup bölgelerinde bulunan algler.