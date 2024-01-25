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Gündem
AA 25.01.2024 10:45

İlk Türk astronot Gezeravcı, yarın uzaydan Bakan Kacır ile görüşecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile yarın Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) video konferans aracılığıyla görüşme yapacak.

İlk Türk astronot Gezeravcı, yarın uzaydan Bakan Kacır ile görüşecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yapacağı görüşmelerin detayları belli oldu.

Bakan Kacır, yarın GUHEM'de Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüşecek. Programa TEKNOFEST yarışmacıları ile girişimciler de katılacak.

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Gezeravcı, öğrencilerle de görüşecek

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, öğrenci, akademisyen ve gazetecilerle de görüşmeler yapacak.

Gezeravcı, Samsun, Hatay, Diyarbakır, Kocaeli, Konya, Balıkesir gibi illerde öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileriyle de canlı bağlantılar kuracak.

Gezeravcı'nın ISS'den döneceği tarihe kadar İstanbul-Taksim ve Ankara-Kızılay'da kurulan planetaryumlar açık olacak. Planetaryumlarda, Türkiye'nin uzay misyonu anlatılacak, film gösterimleri yapılacak.

Türkiye'nin dört bir yanındaki bilim merkezleri de ara tatil döneminde öğrenci ve gençler tarafından ziyaret edilebilecek.

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