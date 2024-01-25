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TRT Haber 25.01.2024 10:07

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

2024 yılında bedelli askerlik yapacakların sınıflandırma sonuçları belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı 2024 yılında bedelli askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu. Sonuçlar e-devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

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Bedelli Askerlik
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