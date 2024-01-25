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Gündem
TRT Haber 25.01.2024 09:48

İBB adayı Kurum 'İstanbul vizyonu'nu açıklayacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısıyla bugün projelerini açıklayacak.

İBB adayı Kurum 'İstanbul vizyonu'nu açıklayacak

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek toplantıda saat 11.00'de başlayacak.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, etkinlikte  projelerini 10 alt başlıkta açıklayacak.

Kurum’un İstanbul vizyonunda kentsel dönüşüm kapsamlı bir yer bulacak. İstanbul'un trafik sorununun çözümü için de ulaşımı rahatlatacak projelere yer verilecek.

Ayrıca sosyal belediyecilikten turizme kadar hayata geçirilmesi planlanan projeler aktarılacak. Murat Kurum’un seçim sloganı olan "Sadece İstanbul" ismiyle Özhan Eren tarafından hazırlanan şarkı da görücüye çıkacak. 

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Murat Kurum İstanbul Yerel Seçim 2024 AK Parti
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