İBB adayı Kurum 'İstanbul vizyonu'nu açıklayacak

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek toplantıda saat 11.00'de başlayacak.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, etkinlikte projelerini 10 alt başlıkta açıklayacak.

Kurum’un İstanbul vizyonunda kentsel dönüşüm kapsamlı bir yer bulacak. İstanbul'un trafik sorununun çözümü için de ulaşımı rahatlatacak projelere yer verilecek.

Ayrıca sosyal belediyecilikten turizme kadar hayata geçirilmesi planlanan projeler aktarılacak. Murat Kurum’un seçim sloganı olan "Sadece İstanbul" ismiyle Özhan Eren tarafından hazırlanan şarkı da görücüye çıkacak.