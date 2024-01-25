Açık -1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.01.2024 07:57

MHP yerel seçim mitinglerine başlıyor

Milliyetçi Hareket Partisi, yerel seçim mitinglerine, aday çıkardığı iki büyükşehirle başlıyor. İlk miting pazar günü Mersin'de düzenlenecek. MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur bizim, Türkiye hepimizin" sloganıyla seçmene seslenecek. Bahçeli'nin bir sonraki durağı 4 Şubat'ta Manisa olacak.

MHP yerel seçim mitinglerine başlıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimler için sahaya iniyor.

Bahçeli, mitinglerine Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yıl dönümünde başlayacak. Pazar günü Mersin'de seçmene seslenecek.

MHP mitingleri "Cumhur bizim, Türkiye hepimizin" temasıyla düzenlenecek. Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki başarısını hatırlatacak. Yerel ile merkezi yönetim arasındaki uyumun önemini anlatacak.

MHP Lideri'nin bir sonraki durağı partisinin 2019'da büyükşehir belediyesini kazandığı Manisa olacak. 4 Şubat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda mesajlarını verecek.

MHP, Manisa'da mevcut başkan Cengiz Ergün ve Mersin'de Serdar Soydan ile yerel seçim yarışına girecek. İki isim, Cumhur İttifakı adayı olarak AK Parti tarafından da desteklenecek. 

ETİKETLER
MHP Yerel Seçim 2024 Devlet Bahçeli Mersin Manisa
Sıradaki Haber
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurul'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:14
DEAŞ'a yönelik "Kahramanlar-46" operasyonu: 28 gözaltı
07:39
Aracı nehre devrilen ABD'li kadın helikopterle kurtarıldı
07:03
Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
06:24
7 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli kar bekleniyor
05:38
Eski eşini bıçaklayıp intihar etti
05:28
MTV ödemelerinde son gün 31 ocak
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de elektrik kesintisi
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de elektrik kesintisi
FOTO FOKUS
Aracı nehre devrilen ABD'li kadın helikopterle kurtarıldı
Aracı nehre devrilen ABD'li kadın helikopterle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ