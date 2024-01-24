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Gündem
AA 24.01.2024 21:24

Türkiye ile İran arasında dezenformasyonla mücadelede işbirliği

İletişim Başkanı Altun, İran ile Türkiye arasında sahte haber ve dezenformasyonla mücadele için işbirliğine gidildiğini açıkladı.

Türkiye ile İran arasında dezenformasyonla mücadelede işbirliği
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin huzurunda İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Mohammad Mahdi Esmaeili ile zapta imza koyduklarını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ülkelerimiz arasında sahte haber ve dezenformasyonun tespit edilmesi ve bunlara karşı mücadele edilmesi amacıyla işbirliğini ve deneyim alışverişini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Medya ve iletişim alanında da bilgi ve tecrübe paylaşımını ve ülkelerimizin iletişimden sorumlu kurumları arasında istişare ile işbirliğini teşvik etmeyi hedefleyen anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum."

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyon İran
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