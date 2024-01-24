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Gündem
TRT Haber 24.01.2024 20:12

Yılın ilk MGK'sında gündem terörle mücadele

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ana gündemi terörle mücadele olacak.

Yılın ilk MGK'sında gündem terörle mücadele

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Yılın ilk MGK toplantısında öncelikli gündem terörle mücadele olacak. Yurtiçi ve yurtdışında terör örgütlerine yönelik mücadelede atılan adımlar değerlendirilecek.

13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen güvenlik toplantısında alınan kararlar masada olacak. O açıklamada, "Güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin verilmeyecek" ifadesi dikkat çekmişti.

MİT Başkanı Kalın'ın Irak ziyareti

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kalın, ziyaret kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani, Şii ve Sünni gruplar ve Türkmenlerin temsilcileri ile görüştü. Görüşmelerde terörle mücadele ve atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Kalın'ın gerçekleştirdiği ziyaret ve yansımalarının da toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

İsrail'in Gazze'deki katliamı

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü insanlık dışı saldırılar ile bölgeye etkileri ve çatışmanın yayılma riski de toplantının önemli başlıklarından.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı Filistin konulu toplantının çıktıları gözden geçirilecek.

MGK'da, Kızıldeniz'de yaşanan son gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının da gündeme gelmesi bekleniyor.

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