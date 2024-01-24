Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.01.2024 19:25

Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ve İran arasında, enerji, serbest bölgeler, medya, kültür, demir yolu taşımacılığı, sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması gibi konuları içeren 10 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Daha sonra iki ülke heyetlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'in haklı davasında İran ile mutabık durumdayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'in haklı davasında İran ile mutabık durumdayız

Erdoğan ve Reisi'nin huzurunda ülkeler arasında 10 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şunlar:

"- Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile İran Şebeke Yönetim Şirketi (IGMC) Arasında İşletme Anlaşması

- Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Serbest Ticaret, Endüstriyel ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Kurulu Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehircilik Bakanlığı Arasında Demiryolu Taşımacılığına İlişkin Çerçeve Anlaşması

- Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Arasında Bilimsel, Endüstriyel Ve Teknolojik İşbirliği Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında 2025 Karşılıklı Kültür Yılına İlişkin İşbirliği Niyet Bildirgesi

- Türkiye Cumhuriyeti Polis Akademisi Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Amin Polis Üniversitesi Arasında Mutabakat Muhtırası

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Silahlı Uçuş Güvenlik Görevlisi Görevlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı."

ETİKETLER
İran Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Reisi
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'i ziyaret eden öğrencilerle buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:21
Kurtlar girdiği ağılda 20 küçükbaş hayvanı telef etti
20:13
Yılın ilk MGK'sında gündem terörle mücadele
20:07
Beyaz gergedanda tüp bebek tedavisi
19:58
Filistinli kaynak: Ateşkes görüşmeleri devam ediyor, anlaşma sağlanmadı
19:55
Kocaeli'de 4 araç kazaya karıştı: 1 ölü
19:33
Ukrayna: Belgorod-Harkiv istikameti de dahil nakliye araçlarını imha etmek için önlemler almayı sürdüreceğiz
Sırbistan ve Bosna Hersek'te alışveriş merkezlerinde çıkan yangınlar hasara sebep oldu
Sırbistan ve Bosna Hersek'te alışveriş merkezlerinde çıkan yangınlar hasara sebep oldu
FOTO FOKUS
İstanbul'da yoldan çıkan araç inşaatın duvarında asılı kaldı
İstanbul'da yoldan çıkan araç inşaatın duvarında asılı kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ