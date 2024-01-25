Açık -1.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.01.2024 00:45

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Altınok esnafı ziyaret etti

Kızılay'da esnafla bir araya gelen AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, vatandaşlardan destek istedi, "Ankara'yı yeniden hizmetle buluşturacağız" dedi. Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerin maaşlarına da zam sözü verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Altınok esnafı ziyaret etti
[Fotograf: AA]

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Hizmet-İş Sendikasının 46'ncı kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla bir otelde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Burada konuşan Altınok, 9 kişiyle kurulan sendikanın daha sonra 303 bin üyeyle Türkiye'nin en büyük sendikası olduğunu belirterek, başarılarının devamını diledi.

İşçilerle beraberken işçilere yönelik bir mesaj vermek istediğini dile getiren Altınok, "Diyorlar ki Altınok gelirse büyükşehir belediyesinden işçileri atacak. Daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Biz birileri gibi söz verip sonra o sözünü tutmayanlardan değiliz. Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan hiçbir işçimizin ekmeğiyle oynamayacağız." diye konuştu.

İşçilere zam sözü

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, seçime giderken işçilere yüzde 70 zam yaptığını, bu zammın 2 yıldır yapılmayan zam olduğunu ifade eden Altınok, "Büyükşehir belediyesinde çalışan işçilerimizin maaşına zam yapacağız. İşçimizi ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Altınok esnafı ziyaret etti

Altınok, Keçiören Belediyesinde işçilerin maaşını ve ikramiyelerini günü gününe ödediklerini belirterek, "Altınok işçi dostudur. Altınok emekçi dostudur. Bunun dışında başka bir şey olmaz." dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ise Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olduklarını ifade ederek, 46 yılda mücadelelerine üye, temsilci, yönetici olarak ortak olanların hizmetlerini asla unutmayacaklarını söyledi.

Altınok'a seçimlerde başarı dileyen Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sendika ve konfederasyona yaşattıklarını unutmayacaklarını belirtti. Yavaş'ın yaklaşık 35 bin üyelerini de baskı ve tehditle sendikalarından kopardığını ifade eden Arslan," 31 Mart'ta hesabını hep beraber soracağız. İnşallah değerli arkadaşımız, dostumuz, belediye başkanımız Sayın Turgut Altınok'u 31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlerin de gayretiyle ilan edeceğiz." diye konuştu.

Esnaf ziyareti

Turgut Altınok, sendikanın programından önce İzmir Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafa "hayırlı işler" dileyerek sohbet eden Altınok, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Altınok esnafı ziyaret etti

Altınok, 31 Mart'tan sonra başkenti hak ettiği yarınlara ve yeniden hizmetle buluşturacaklarını, Ankara'nın "gri bir şehir" olmaktan çıkacağını söyledi.

Kendisine oy veren vermeyen herkesin hizmetkarı olacağını ifade eden Altınok, şunları kaydetti:

"Bizim büyük projelerimiz var. Ankara bir orman şehri olacak. Yeşil alanları çoğaltacağız. Gençlere projelerimiz var. Bunları açıklayacağız. Teknoloji projelerimiz, inovasyon merkezlerimiz, bilişim vadilerimiz, üniversitelerimiz bir sürü gençlerimizle projemiz var. Kadınlarımız ayrı var. Toplumun her kesimine. Başkentimizin genel problemleriyle ilgili Ulaştırma Bakanımızla da görüştük. Oturduk. Bizim derdimiz şehrimiz, kentimiz, sevdamız bu. Kafamızın arkasında başka bir şey yok."

ETİKETLER
Ankara AK Parti
Sıradaki Haber
Türkiye ile İran arasında dezenformasyonla mücadelede işbirliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:07
Yemen'deki Husiler, ABD savaş gemisini vurduklarını duyurdu
00:35
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze Şeridi için askeri bir çözüm yok
00:19
THY'nin 500'üncü uçağına çalışanların fotoğrafları giydirilecek
00:01
NATO'nun Soğuk Savaş sonrasındaki en büyük askeri tatbikatı başladı
23:59
Karlı yolda kontrolden çıkan otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
00:52
1300 yıllık tarihi Tevrat ele geçirildi
Sırbistan ve Bosna Hersek'te alışveriş merkezlerinde çıkan yangınlar hasara sebep oldu
Sırbistan ve Bosna Hersek'te alışveriş merkezlerinde çıkan yangınlar hasara sebep oldu
FOTO FOKUS
İsrailli esir yakınları Kudüs ve Tel Aviv'de gösteri düzenledi
İsrailli esir yakınları Kudüs ve Tel Aviv'de gösteri düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ