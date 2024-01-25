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Bilim Teknoloji
TRT Haber 25.01.2024 21:46

Alper Gezeravcı Türk hekimlere emanet

Alper Gezeravcı, 14 günlük uzay görevinin ardından dünyaya döndüğünde Türk hekimleri tarafından karşılanacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hava ve Uzay Fizyolojisi Merkezi personeli iki hekimin ay sonu itibarıyla ABD'ye gitmesi bekleniyor. TRT Haber'e konuşan hekimler, Gezeravcı'nın karşılaşabileceği problemleri ve yapılacak kontrolleri anlattı.

Doğancan Aksoy
Doğancan Aksoy
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın vücudu uzay şartlarına adapte olmaya başladı. 14 günlük görev süresinin sonunda yeniden Dünya'ya döndüğünde Gezeravcı'nın vücudunu yeni bir adaptasyon süreci bekliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden (SBÜ) Hakan Gündüz ve Abdurrahman Engin Demir, ocak ayı sonu veya şubat başında Amerika'ya gidecek. Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü sonrası sağlığı, Türk hekimlerine emanet olacak.

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Yürüme ve denge egzersizleri yapılacak

Kapsülden çıkarıldıktan sonra ilk saatlerin oldukça kritik olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman Engin Demir, "Ayağa kalktığında bir baş dönmesi, baygınlık hissi ya da yürümekte zorluk, denge sistemini sağlamakta zorluk yaşaması bekleniyor" dedi.

Gezeravcı'nın ilk andan itibaren sık sık yaşamsal bulgularının kontrol edileceğini ifade eden Demir, "Birtakım vestibüler rehabilitasyon, yani denge sisteminin adaptasyonu programlarına, uygulamalarına tabi tutulacak. Sık yürüme egzersizleri olsun kendisine uygulayacağız." diye konuştu.

3 gün boyunca kontrol altında tutulacak

Gezeravcı'nın 3 gün boyunca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hava ve Uzay Fizyolojisi Eğitim Merkezi personeli olan bu iki hekimin kontrolünde olması bekleniyor. Ankara'daki merkez, Gezeravcı ve diğer adayların yolculuk öncesi tıbbi kontrolden geçirildiği nokta.

16 kişinin sağlık taramaları için seçim aşamasında kendilerine gönderildiğini aktaran Dr. Öğretim Üyesi Hakan Gündüz de adayların ayrıntılı, uzay tıbbı muayenelerinin yapıldığını, gece görüş eğitimleri, vertigo eğitimleri ve normobarik hipoksi eğitimlerine tabi tutulduğunu belirtti.

Adayların buradaki performansları puanlandırıldı. En yüksek puanı Alper Gezeravcı aldı.

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