Su altındaki aracın tepesinde mahsur kalan kadın 15 saat sonra kurtarıldı

Bir kampçı, kadını devrilmiş ve hızla akan bir dereye batmış arabanın üstünde bulduktan sonra itfaiyeyi aradı.

Kadın, Kaliforniya Otoyol Devriyesi helikopterinden bir teknisyenin indirilmesiyle güvenli bir şekilde kurtardı.

CBS News'a konuşan Alameda İtfaiyesi'nden Tabur Şefi Kent Carlin, "Olay tamamen farklı bir şekilde sonuçlanabilirdi. Akıntıya kapılabilirdi ama aracın üstüne çıkacak kadar güçlüydü. Belki azminden belki de şansından. Ne olduğunu bilmiyorum. Tüm kabin suyun altındaydı, bu yüzden pencereden dışarı yüzüp aracın üzerine tırmanabildi " dedi.

Kadının kurtarılmasına ilişkin video görüntülerinde bir helikopterin aracın üzerinde gezindiği ve bir personelin kadını yakalayıp güvenli bir yere götürdüğü görülüyor.

At 10:06a.m., Alameda County Fire Department responded to a call where a women’s small truck got swept into Del Valle Creek in Livermore. She had been there since 7:00p.m. Monday night.

A CHP did a helicopter rescue. She was cold and in good condition. pic.twitter.com/lu9OomT41K