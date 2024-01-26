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Dünya
Independent 26.01.2024 00:19

Su altındaki aracın tepesinde mahsur kalan kadın 15 saat sonra kurtarıldı

Kaliforniya'nın Livermore şehrinde mahsur kalan bir kadın kurtarılmadan önce 15 saatini suya batmış bir aracın üzerinde geçirdi.

Su altındaki aracın tepesinde mahsur kalan kadın 15 saat sonra kurtarıldı

Bir kampçı, kadını devrilmiş ve hızla akan bir dereye batmış arabanın üstünde bulduktan sonra itfaiyeyi aradı.

Kadın, Kaliforniya Otoyol Devriyesi helikopterinden bir teknisyenin indirilmesiyle güvenli bir şekilde kurtardı.

CBS News'a konuşan Alameda İtfaiyesi'nden Tabur Şefi Kent Carlin, "Olay tamamen farklı bir şekilde sonuçlanabilirdi. Akıntıya kapılabilirdi ama aracın üstüne çıkacak kadar güçlüydü. Belki azminden belki de şansından. Ne olduğunu bilmiyorum. Tüm kabin suyun altındaydı, bu yüzden pencereden dışarı yüzüp aracın üzerine tırmanabildi " dedi.

Kadının kurtarılmasına ilişkin video görüntülerinde bir helikopterin aracın üzerinde gezindiği ve bir personelin kadını yakalayıp güvenli bir yere götürdüğü görülüyor.

 


 

İtfaiyeye göre kadın, çantası da dahil diğer eşyalarıyla birlikte telefonunu da kaybetmiş.

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