Kaliforniya'da çölde altı kişi ölü bulundu

Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Mojave Çölü yakınlarında 6 kişi ölü bulundu.

Yerel medyaya göre olay yeri o kadar tüyler ürperticiydi ki, birçok yerel televizyon kanalı helikopter kameralarının yakaladığı görüntüleri bulanıklaştırmak zorunda kaldı.

Cesetlerden beşi, salı akşamı San Bernardino İlçesi Şerif departmanı memurları tarafından El Mirage topluluğunun dışındaki toprak bir kavşakta bulundu.

Şerif sözcüsü Mara Rodriguez'e göre altıncısı çarşamba sabahı bulundu.

Rodriguez, olayla ilgili soruşturmaların sürdüğünü ve yetkililerin bu kişilerin nasıl öldüğünü henüz belirlemediğini söyledi.

Rodriguez, yerleşim bölgesinin çok dışında kalan bölgenin uzaklığından dolayı Şerif Departmanı'nın olay yerini bulmak için Kaliforniya Havacılık Bölümü'nden yardım çağırdığını söyledi.

Olay yerine gelen televizyon ekipleri olay yerinde iki araç gördüklerini bildirdi.

Bakanlığın özel soruşturma bölümü üyeleri 6 kişinin ölümü hakkında cinayet soruşturması yürütmek üzere görevlendirildi.