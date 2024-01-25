Çok Bulutlu 1.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.01.2024 23:45

Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti

Uganda'da ülkesinin kaynaklarının geniş olduğunu söyleyerek, açlıktan ölen insanlara "aptal" nitelemesi yapan Devlet Bakanı Henry Okello Oryem eleştirilerin hedefi oldu.

Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti
[Fotograf: AA]

Bakan Oryem, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Uganda'nın geniş toprakları ve iklimiyle tarıma elverişli bir ülke olduğuna atıf yaparak. "Uganda'da açlıktan ölen insan gerçek bir aptaldır." yorumunu yaptı.

Oryem, "Eğer çok çalışırsan, Uganda'da toprak var. İklim, iklim değişimine rağmen gayet uygun. Eğer sabah erkenden yola koyulmak için iki katı çaba gösterirsen, toprağını sürüp, tohumu eker ve ekini kontrol edersen nasıl gıdaya erişim sorunu yaşarsın?" ifadelerini kullandı.

Ugandalılar, bu sözlere sosyal medyada tepki göstererek, bakanın istifasını istedi.

Ülkede geçen yıl Meclise sunulan bir raporda, 2022'de ülkede 2 bin 200 kişinin açlıktan ya da açlıkla ilintili hastalıklardan öldüğü bildirildi.

Sıradaki Haber
İsveç NATO üyeliği kararını memnuniyetle karşıladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:07
Greta Thunberg: Filistin'e destek olmak insan olmaktır
23:58
İsrail, Gazze'de BM'ye ait barınma merkezindekilere tahliye için yarına kadar süre verdi
23:54
AB mahkemesinden "Audi logosu" kararı
23:44
Üzerine kaya düşen kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
23:44
İsveç NATO üyeliği kararını memnuniyetle karşıladı
23:30
Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
FOTO FOKUS
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ